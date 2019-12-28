Сотрудники бухарестской клиники сожгли свою пациентку во время операции. Они обработали кожу больной средством на основе спирта.
Затем специалисты начали использовать электрический скальпель, что привело к возгоранию,
Глава румынского Минздрава пообещал разобраться в деталях трагедии. В свою очередь родственники погибшей говорят, что им не сообщали детали случившегося, ограничившись информацией о «несчастном случае».
Ранее NEWS.ru писал, что анастезиолога-реаниматолога из Владимирской области приговорили к году и девяти месяцам тюрьмы из-за смерти пациентки. 58-летний врач повредил пищевод и трахею женщины во время интубации.
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