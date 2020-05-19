Хакеры получили доступ к данным 9 млн клиентов авиакомпании EasyJet

https://static.news.ru/photo/9eaf7fbe-99c5-11ea-b75c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niels Wenstedt/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Очень опытные» хакеры получили доступ к личным данным 9 млн клиентов британского лоукостера EasyJet.

Представители авиаперевозчика заявили, что пострадавшие, чьи данные были похищены, будут уведомлены об этом в течение нескольких дней — не позднее 26 мая. При этом в компании подчеркнули, что доказательств использования украденной информации обнаружено не было, передаёт Sky News.

Злоумышленникам стали известны электронные адреса и детали бронирований 9 млн человек, а также данные банковских карт около 2200 клиентов.

Мы сожалеем, что это произошло, и мы хотели бы заверить клиентов в том, что мы очень серьёзно относимся к безопасности их информации, — сказано в заявлении компании.

Обстоятельства атаки расследуют специалисты британского офиса уполномоченного по информации и Национального центра кибербезопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что в США похитили данные миллионов людей. Достоянием общественности стала информация более чем о 340 миллионах человек.