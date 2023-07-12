Хакеры атаковали десятки посольств в Киеве с помощью МИД Польши и BMW Reuters: 22 посольства в Киеве подверглись атаке со стороны хакеров

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Объявление о продаже подержанного седана BMW с вредоносным программным обеспечением нарушило работу систем 22 из 80 посольств на территории Киева, сообщает Reuters. Ответственность за эту атаку лежит на хакерах из группы APT29.

Кампания началась с безобидного и законного мероприятия. В середине апреля 2023 года дипломат из Министерства иностранных дел Польши разослал по электронной почте в различные посольства листовки с рекламой о продаже подержанного седана BMW, — сообщили в компании по кибербезопасности Palo Alto Networks.

Один из польских дипломатов на условии анонимности подтвердил корреспонденту Reuters рассылку объявления. Позднее хакерам удалось перехватить письмо. В альбом с фотографиями автомобиля они внедрили вредоносное ПО, а для привлечения внимания «снизили» цену на машину до 7,5 тысячи евро. В таком виде объявление распространилось в дипмиссиях, нарушая работу систем. О масштабах ущерба не сообщается. Также неизвестно, какие именно дипмиссии подверглись атаке.

Ситуация журналистам прокомментировали только дипломаты из США. Представитель Госдепа заверил, что ведомство знало об активности хакеров, потому произошедшее «не повлияло на системы или учетные записи» американского представительства.

Ранее стало известно о масштабной хакерской атаке в Соединенных Штатах и Великобритании, где у нескольких сотен компаний и государственных учреждений были украдены важные данные. Среди пострадавших оказались Университет Джонса Хопкинса, авиакомпания British Airways и нефтегазовый гигант Shell.