Хакер заявил, что СБУ вербует судимых и наркоманов в угоду идеологии

Фото: ssu.gov.ua

Сейчас Служба безопасности Украине вербует судимых сотрудников, а также специалистов с игроманией и наркоманией, Киев делает упор на идеологические аспекты, заявил хакер из группировки RaHDIt со ссылкой на базы данных украинского МВД. В беседе с ИА SM-News он уточнил, что информация об этом была проверена несколько раз.

Как мы понимаем, сейчас идет упор на идеологические моменты. Могут закрыть глаза на то, что у человека в прошлом были судимости по линии МВД, есть какие-то отклонения, например, игромания, употребление наркотиков. Эти данные мы получили из баз данных МВД Украины. Они перепроверены, — подчеркнул хакер.

Собеседник издания добавил, что сейчас в СБУ работают хорошо мотивированные специалисты с неплохой подготовкой. По его словам, за последние восемь лет уволились многие сотрудники украинских СБУ, МВД, ВСУ из-за того, что не разделяли ценности, которые насаждал Киев с 2014 года. Хакер отметил, что сейчас среди сотрудников украинских спецслужб «попадаются неплохие специалисты».

Ранее в Мариуполе в кабинете кадрового офицера Службы безопасности Украины обнаружили ежедневник с IP-адресами, номерами сим-карт, кодами IMEI и номерами телефонов. Записи в найденных документах были сделаны на русском языке. Часть ежедневника была уничтожена во время бегства сотрудника СБУ, но на оставшихся страницах сохранились множество кодов, которые соответствуют отдельным моделям телефонов.