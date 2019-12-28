https://static.news.ru/photo/4d40c2b6-2a5b-11ea-b4a6-fa163e074e61_660.jpg Борис Грызлов Фото: DNRonline/twitter.com

Полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев и Донбасс после обмена пленными по формуле «Всех установленных на всех установленных» должны перейти к политической фазе урегулирования конфликта.

Сегодняшнее событие — это шаг к дальнейшей реализации мер, которые зафиксированы в Минских договорённостях. Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в Контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции, — цитирует Грызлова «Интерфакс».

Также он напомнил, что Киев и Донбасс обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование освобождаемых лиц.

Как ранее писал NEWS.ru, обмен пленными между Киевом и Донбассом является реальным результатом саммита в «нормандском формате», состоявшегося 9 декабря в Париже. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко.