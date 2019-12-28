https://static.news.ru/photo/d2640820-2a58-11ea-9216-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine/facebook.com

Обмен пленными между Киевом и Донбассом является реальным результатом саммита в «нормандском формате», состоявшегося 9 декабря в Париже. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Что может быть лучшим подарком для 76 украинских семей, чем то, что их близкие едут домой, чтобы отпраздновать вместе! — написал министр в Twitter.

По его словам, украинские власти будут продолжать работу по установлению судьбы своих граждан на неподконтрольных территориях для их дальнейшего обмена.

Важко уявити кращий подарунок для 76 українських родин, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому та будуть на свята поруч. Домовленість лідерів під час Норманді виконується. На наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули "всіх-на-всіх" - це пріоритет. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 29, 2019

29 декабря в районе контрольного пункта «Горловка» — «Майорское» состоялся обмен между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, самопровозглашённые ЛНР и ДНР получили от Киева 124 человека, в Киев вернулись 76, писал NEWS.ru.