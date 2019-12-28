Вадим Пристайко Вадим Пристайко Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine/facebook.com

Обмен пленными между Киевом и Донбассом является реальным результатом саммита в «нормандском формате», состоявшегося 9 декабря в Париже. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Что может быть лучшим подарком для 76 украинских семей, чем то, что их близкие едут домой, чтобы отпраздновать вместе! — написал министр в Twitter.

По его словам, украинские власти будут продолжать работу по установлению судьбы своих граждан на неподконтрольных территориях для их дальнейшего обмена.

29 декабря в районе контрольного пункта «Горловка» — «Майорское» состоялся обмен между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, самопровозглашённые ЛНР и ДНР получили от Киева 124 человека, в Киев вернулись 76, писал NEWS.ru.

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