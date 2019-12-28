https://static.news.ru/photo/c7d8765e-2a56-11ea-b81d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель положительно оценили обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками.

Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон приветствуют сегодняшнее освобождение и обмен пленными на востоке Украины, — передаёт её слова ТАСС .

29 декабря в районе контрольного пункта «Горловка» — «Майорское» состоялся обмен между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, самопровозглашённые ЛНР и ДНР получили от Киева 124 человек. В Киев вернулись 76 солдат. Он проводился по формуле «все установленные на всех установленных». Договорённости об этом были достигнуты после «нормандского» саммита.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в американском посольстве в Киеве оценили состоявшийся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.