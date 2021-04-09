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Грузовик с ракетами для российских «Панцирей» перевернулся под Белградом

13:43, 09 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под Белградом в аварию попал грузовик, перевозящий ракеты для российского ЗРПК «Панцирь-С1». ЧП случилось на объездной дороге. По неизвестным причинам военная машина съехала с шоссе и перевернулась, пишет сербское издание Mondo.

По предварительным данным, в грузовике было три ракеты, одна из них выкатилась на дорогу. В результате ДТП пострадали трое военных. Информации об их состоянии пока не сообщается.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются. В настоящее время в районе аварии перекрыто движение.

Ракеты планировалось доставить на полигон Пасулянске Ливаде.

Договорённости о поставке российских ЗРПК «Панцирь-С1» в Сербию были достигнуты в феврале 2020 года в ходе переговоров между президентом страны Александром Вучичем и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днём и ночью.

Ранее NEWS.ru писал, что в НАТО назвали российские ЗРПК приоритетной целью перед началом своих операций, поскольку они идеально борются с военными беспилотниками. Российский «убийца беспилотников» представляет собой растущую угрозу для НАТО и его союзников на поле боя, поэтому должен быть уничтожен до их вступления в театр военных действий, отметили аналитики Альянса.

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