Грузовик с ракетами для российских «Панцирей» перевернулся под Белградом

https://static.news.ru/photo/a15d5476-9923-11eb-a2bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под Белградом в аварию попал грузовик, перевозящий ракеты для российского ЗРПК «Панцирь-С1». ЧП случилось на объездной дороге. По неизвестным причинам военная машина съехала с шоссе и перевернулась, пишет сербское издание Mondo.

По предварительным данным , в грузовике было три ракеты, одна из них выкатилась на дорогу. В результате ДТП пострадали трое военных. Информации об их состоянии пока не сообщается.

PRVA SLIKA SA MESTA NESREÄE GDE SE PREVRNULO VOZILO VOJSKE SRBIJE: Oglasilo se Ministarstvo odbrane! https://t.co/qHXuJ87kZn — mondo.rs (@mondoportal) April 9, 2021

Обстоятельства и причины инцидента выясняются. В настоящее время в районе аварии перекрыто движение.

Ракеты планировалось доставить на полигон Пасулянске Ливаде.

Договорённости о поставке российских ЗРПК «Панцирь-С1» в Сербию были достигнуты в феврале 2020 года в ходе переговоров между президентом страны Александром Вучичем и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днём и ночью.

Ранее NEWS.ru писал, что в НАТО назвали российские ЗРПК приоритетной целью перед началом своих операций, поскольку они идеально борются с военными беспилотниками. Российский «убийца беспилотников» представляет собой растущую угрозу для НАТО и его союзников на поле боя, поэтому должен быть уничтожен до их вступления в театр военных действий, отметили аналитики Альянса.