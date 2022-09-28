Грузия осудила референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

МИД Грузии выступил в Twitter с осуждением референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России. В ведомстве сочли проведение голосований в этих регионах «попытками аннексии» украинских территорий.

Грузия осуждает незаконные референдумы, организованные Россией на оккупированных территориях Украины, — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Тбилиси поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. В МИД проведение референдумов расценили как «попытку аннексии ее территорий, что является неприемлемым».

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что Россию не волнует реакция международного сообщества на результаты референдумов в Донбассе, поскольку их легитимность обеспечена наличием наблюдателей из других государств.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Голосования признаны состоявшимися. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.