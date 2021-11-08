Группа беженцев начала движение к польско-белорусской границе

Многочисленная группа беженцев с вещами движется к польско-белорусской границе. Мигранты штурмуют пограничный патруль. Об этом сообщили в Twitter Министерства обороны Польши.

Отмечается, что мигранты бросают в солдат камни, бутылки и палки. На кадрах видно, как несколько мужчин за забором с колючей проволокой агрессивно ведут себя по отношению к снимающим видео.

Z takimi sytuacjami codziennie mierzÄ siÄ polscy Å¼oÅnierze i funkcjonariusze StraÅ¼y Granicznej. Grupa migrantÃ³w - mÅodych mÄÅ¼czyzn - w obecnoÅci co najmniej jednego BiaÅorusina zaatakowaÅa dziÅ nasze posterunki. pic.twitter.com/lNjA7zamIr — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 7, 2021

Миграционный кризис на границах Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Ряд стран направил к границам военных и начал строительство стен. По словам Лукашенко, Минск не может сдерживать весь этот поток мигрантов из-за санкционных ограничений, введённых против государства со стороны стран Запада.

Ранее Минобороны Польши обвинило Белоруссию в новой провокации. Ведомство в своём аккаунте в Twitter сообщило, что, по имеющимся у них данным, один белорусский военнослужащий предпринял попытку выстрелить в сторону польских военных из сигнального пистолета. Инцидент произошёл в приграничном районе.