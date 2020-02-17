Министр индустрии и энергетики Гренландии Йесс Сване сообщил о намерении разработать новую экономическую стратегию. По его словам, государство собирается привлечь нефтяные компании для разработки новых месторождений.
Потребности в нефти и газе будут продолжать расти. Гренландия имеет такое же право, как и любая другая страна, использовать этот источник дохода до тех пор, пока во всем мире не будет произведено достаточное количество возобновляемых источников энергии, — отметил Сване.
Кроме того, власти Гренландии намерены начать продажу талой воды. В первую очередь она может экспортироваться в засушливые регионы мира. Об этом
Ранее NEWS.ru писал о том, что международная группа исследователей, в числе которых был и сотрудник Института географии РАН, обнаружила, что тропические ледники между Гималаями и Андами могут исчезнуть в следующем десятилетии или даже раньше из-за изменившегося климата.
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