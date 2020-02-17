https://static.news.ru/photo/f0c5c002-519e-11ea-b9b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Министр индустрии и энергетики Гренландии Йесс Сване сообщил о намерении разработать новую экономическую стратегию. По его словам, государство собирается привлечь нефтяные компании для разработки новых месторождений.

Потребности в нефти и газе будут продолжать расти. Гренландия имеет такое же право, как и любая другая страна, использовать этот источник дохода до тех пор, пока во всем мире не будет произведено достаточное количество возобновляемых источников энергии, — отметил Сване.

Кроме того, власти Гренландии намерены начать продажу талой воды. В первую очередь она может экспортироваться в засушливые регионы мира. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Ранее NEWS.ru писал о том, что международная группа исследователей, в числе которых был и сотрудник Института географии РАН, обнаружила, что тропические ледники между Гималаями и Андами могут исчезнуть в следующем десятилетии или даже раньше из-за изменившегося климата.