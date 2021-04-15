Греция будет принимать туристов из России без обязательного карантина

https://static.news.ru/photo/a348460e-9e02-11eb-8c4f-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Со следующей недели Греция отменит обязательный семидневный карантин для туристов из ряда стран, в число которых входит и Россия. Путешественники смогут приезжать на греческие курорты при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации, но при этом для них сохранятся ограничения на передвижение по государству.

Речь идёт о некоторых странах, которых касается это небольшое экспериментальное открытие с помощью зелёного цифрового сертификата о вакцинации. Оно распространяется на путешественников, которые могут иметь или зелёный сертификат, или отрицательный тест ПЦР, который будет сделан за 72 часа до приезда. Для них будут действовать те же самые ограничения, которые действуют и для греческих граждан, — цитирует ТАСС официального представителя греческого правительства Аристотелию Пелони.

Ранее агентство Bloomberg сообщило , что Греция планирует отменить с 19 апреля семидневный обязательный карантин для приезжающих из Евросоюза, США, Великобритании, Сербии, Израиля и ОАЭ.

Министр туризма Греции Харис Теохарис в данный момент находится с визитом в Москве, у него запланирован ряд важных встреч с представителями государственных и частных организаций туристического сектора РФ.

В Грецию пока разрешён въезд только для четырёх тысяч россиян в неделю исключительно через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона при наличии отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони в гостинице. Для всех пассажиров международных рейсов действует требование об обязательном семидневном карантине.

Как писал NEWS.ru, Греция отмечает большой спрос россиян на турпоездки, но бронирование пока слабое из-за различных ограничений. Об этом заявил директор компании «Tez Tour Греция» Димитрис Харитидис. Греческая сторона объявила, что готова принимать россиян, но Росавиация ещё пока не дала добро на выполнение чартерных рейсов. Интерес к Греции вырос на фоне закрытия Турции.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев сообщил, что Европейский союз не станет открывать границы Шенгенской зоны для граждан РФ раньше лета 2021 года. Он пояснил, что Франция, Италия и Испания пока не готовы принимать граждан России, поэтому весной им «шенгена можно не ждать».