В Греции заметили большой спрос россиян на турпоездки

https://static.news.ru/photo/52a27498-9c97-11eb-a1ad-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: pixabay.com

Греция отмечает большой спрос россиян на турпоездки, но бронирование пока слабое из-за различных ограничений. Об этом заявил директор компании «Tez Tour Греция» Димитрис Харитидис.

Греческая сторона объявила, что готова принимать россиян, но Росавиация ещё пока не дала добро на выполнение чартерных рейсов. Определённые надежды в этом плане возлагаются на визит в Москву министра туризма Греции Хариса Теохариса.

На данный момент у нас брони по Греции было мало. На Грецию был спрос, но люди ожидают официального одобрения с российской стороны, — цитирует Харатидиса ТАСС.

Интерес к Греции большой, особенно на фоне того, что Турция закрыта, но в Афинах считают, что нужно, чтобы всё было официально, чтобы люди начали бронировать.

К нам сегодня было очень много обращений, в том числе и со стороны больших групп, которые спрашивали, могут ли они перебронироваться на Грецию. Я им отвечаю: давайте немного подождём, надеемся в ближайшее время уже получить разрешение, — добавил Харитидис.

В СМИ появилась информация о том, что Греция готова летом принять туристов, у которых либо сделана прививка от коронавируса, либо есть антитела к вирусу, либо получен отрицательный результат теста. При этом все путешественники могут пройти выборочную проверку, как и год назад. Однако в 2021 году будет использоваться экспресс-тест, который сокращает время карантина до 24 часов. Сейчас в Грецию разрешён въезд из стран Европейского союза и государств, которые активно проводят вакцинацию, таких как Израиль.

Как писал NEWS.ru, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев сообщил, что Европейский союз не станет открывать границы Шенгенской зоны для граждан РФ раньше лета 2021 года. Он пояснил, что Франция, Италия и Испания пока не готовы принимать граждан России, поэтому весной им «шенгена можно не ждать».