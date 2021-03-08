Стало известно, когда для россиян откроют границы Шенгенской зоны

https://static.news.ru/photo/e4632fce-8024-11eb-ba20-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский союз не станет открывать границы Шенгенской зоны для граждан РФ раньше лета 2021 года. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Возможно, что летом начнут выдаваться визы и будут открыты общие границы Шенгена, — заявил руководитель организации Пятому каналу.

Игнатьев пояснил, что Франция, Италия и Испания пока не готовы принимать граждан России, поэтому весной им «Шенгена можно не ждать».

Ранее стало известно, что около 60% россиян рассчитывают, что границы с другими странами будут полностью открыты уже в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Яндекс.Путешествия». Самым желанным государством, куда россияне хотели бы отправиться после открытия границ, закрытых из-за пандемии коронавирусной инфекции, стала Турция: этот вариант выбрали 14% опрошенных. В тройку также вошли Таиланд и Италия (по 8%). На четвёртой строчке оказалась Испания (8%), на пятой — Египет (6%). Одними из наиболее популярных среди россиян стран оказались Германия, Финляндия и Черногория (по 5% на каждую).

Отмечается, что около 68% участников опроса заявили, что открытие границ скажется на их планах. 45% россиян намерены поехать за рубеж, если ситуация улучшится, 9% — если риск заразиться COVID-19 сохранится. Примерно 20% респондентов сказали, что не ждут открытия границ, потому что предпочитают отдыхать в РФ. Исследование показало, что в 2020 году и начале 2021 года примерно 41% респондентов отдыхали в России, 4,3% участников опроса совершили поездки по стране и за границу, а 4,6% — только за рубеж, писал NEWS.ru.