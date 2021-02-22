Россияне перечислили самые желанные страны после открытия границ

https://static.news.ru/photo/cb81354a-7684-11eb-b2c9-96000091f725_660.jpg Фото: Helmut Corneli/imagebroker.com/Global Look Press

Около 60% россиян рассчитывают, что границы с другими странами будут полностью открыты уже в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Яндекс.Путешествия».

Самым желанным государством, куда россияне хотели бы отправиться после открытия границ, закрытых из-за пандемии коронавирусной инфекции, стала Турция: этот вариант выбрали 14% опрошенных. В тройку также вошли Таиланд и Италия (по 8%). На четвёртой строчке оказалась Испания (8%), на пятой — Египет (6%). Одними из наиболее популярных среди россиян стран оказались Германия, Финляндия и Черногория (по 5% на каждую), передаёт РБК.

Отмечается, что около 68% участников опроса заявили, что открытие границ скажется на их планах. 45% россиян намерены поехать за рубеж, если ситуация улучшится, 9% — если риск заразиться COVID-19 сохранится. Примерно 20% респондентов сказали, что не ждут открытия границ, потому что предпочитают отдыхать в РФ.

Исследование показало, что в 2020 году и начале 2021 года примерно 41% респондентов отдыхали в России, 4,3% участников опроса совершили поездки по стране и за границу, а 4,6% — только за рубеж.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин высказал мнение, что Испания и Кипр могут открыть прямые рейсы для российских туристов к июню. Он добавил, что Испания будет готова вернуть прямое авиасообщение с Россией, так как эпидемиологическая обстановка в РФ выглядит лучше, чем в других европейских странах. Также, по его мнению, может быть расширено число маршрутов в Египет. С ним согласен эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев. По его мнению, позитивных новостей следует ждать из Доминиканы и Туниса, а также из Вьетнама, писал NEWS.ru.