https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Государственный бюджет Украины в 2019 году выполнен с дефицитом в 72,4 млрд гривен ($3,05 млрд), что составляет 1,8% от ВВП.

Общий дефицит был меньше, чем планируемый. Он составил 72,4 млрд гривен, — сообщает украинский Минфин.

Ведомство уточняет, что по итогам года доходы общего фонда бюджета увеличились на 5,5% — до 879,8 млрд гривен, а расходы составили 950,7 млрд гривен, что на 3,2% меньше планового показателя.

Дефицит покрыт за счёт заимствований, поскольку поступления от приватизации составили лишь 3,1% от плана или 0,5 млрд гривен. Всего было заимствовано 405 млрд гривен, уточняет ТАСС.

По информации Минфина, государственный долг в конце 2019 года составлял в гривневом эквиваленте 764,2 млрд, а в долларовом — $74,5 млрд. Долг сократился по отношению к ВВП страны до 45%.

Ранее NEWS.ru писал, государственный бюджет Украины на 2020 год утвердила Верховная рада. Он предусматривает рост ВВП в размере 3,7% и инфляцию на уровне 6%. За утверждение финансового документа высказались 279 депутатов при необходимых для одобрения 226 голосах.