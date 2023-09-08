Год без королевы Елизаветы II: почему Карла III не любят в Великобритании Английский монарх не может добиться такой же популярности, какая была у его матери

Фото: IMAGO/Thomas Gadd/Global Look Press

Король Карл III

8 сентября 2022 года королева Великобритании Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет, 70 из которых она правила страной. Как сообщают британские СМИ, король Карл II вместе с супругой Камиллой Паркер-Боулз почтил память матери и посетил закрытую церковную службу в Балморале. Что изменилось за прошедший год в королевской семье и почему нового монарха не любят британцы — в материале NEWS.ru.

Что сказал Карл III через год после смерти матери

Король Карл III записал официальное обращение в годовщину со дня смерти Елизаветы II, в котором отметил, что его мать навсегда заняла в сердцах людей и в истории особое место. Текст был распространен Букингемским дворцом.

«Мы с большой любовью вспоминаем ее долгую жизнь, преданное служение и все, что она значила для многих из нас. Я глубоко признателен вам за вашу любовь и поддержку, которую вы оказывали мне и моей супруге в течение этого года, когда мы делали все, что в наших силах, чтобы достойно служить всем вам», — заявил монарх.

Букингемский дворец впервые обнародовал цветную фотографию королевы, сделанную в 1968 году фотографом Сесиль Битон. На нем 42-летняя Елизавета стоит в мантии с орденом Подвязки — высшим рыцарским орденом Великобритании.

Почему король и принцы молились о Елизавете II в разных церквях

Как написало издание The Daily Telegraph, король Карл III и его жена Камилла приняли участие в поминальных молитвах в церкви Крати Кирк, расположенной неподалеку от замка Балморал. Они традиционно проводят в шотландском замке летние каникулы в обществе небольшого числа гостей.

Сайт Daily Mail более подробно рассказал об участии короля и королевы в поминальных мероприятиях. По информации издания, около церкви собрались люди, чтобы почтить память Елизаветы II. Они выразили соболезнование королевской чете, после того как пара вышла из здания на улицу. Король сказал, что его тронуло, как вся страна переживала горе в связи с утратой монарха. Как отметило издание, Карл III совершил «беспрецедентный разрыв с традицией» своей свободной манерой общения с подданными.

Внуки королевы приняли участие в поминальных службах в других церквях Британии. Принц Уильям и Кейт Миддлтон, посетившие западный Уэльс, в пятницу почтили память королевы в соборе Святого Давида в графстве Пембрукшир. После этого они встретились с представителями церковной общины и местными жителями, многие из которых хорошо помнят Елизавету II, так как она часто приезжала в Уэльс.

Другой внук Елизаветы — герцог Сассекский, принц Гарри молился в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке графства Беркшир — это резиденция британских монархов с XI века.

Что сказали британские политики о королеве

Британские политики с уважением высказались о покойной королеве. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что через год после смерти масштабы наследия Елизаветы кажутся еще более громадными.

«Люди по всей Великобритании — вне зависимости от того, встречались ли они с Ее покойным Величеством или нет — сегодня подумают о том, что она для них значила, и о том, каким примером для нас она была», — написал он в социальной сети.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Британии Кир Стармер отметил, что бесконечный поток людей, которые шли попрощаться с королевой год назад, продемонстрировал их отношение к ней. По словам Стармера, у королевы была неразрывная связь с народом.

«Эти отношения — результат ее служения великой нации, и она понимала, что служение — это нить, связывающая суверенна и подданного», — считает Стармер.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Королева Великобритании Елизавета II

Почему Карл III не самый популярный член в королевской семье

Согласно всем социологическим опросам, королева Елизавета II была самым любимым членом королевской семьи в Британии. За год после ее смерти Карл III не смог получить такую же поддержку граждан страны, рассказала NEWS.ru руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«При жизни в этих рейтингах всегда лидировала королева Елизавета II, а сейчас на первую строчку вышел старший сын короля принц Уэльский. Над Карлом III по-прежнему довлеет смерть принцессы Дианы и его неудачный брак с Камиллой Паркер-Боулз», — объяснила специалист по Британии.

По словам Ананьевой, король не смог завоевать «любовь англичан». Британцы считают, что лучше бы принц Уэльский занял престол, чем его отец.

«Карл III выступает за то, чтобы церемонии были более скромными, менее пышными. Но пока у него не было повода, чтобы продемонстрировать эти намерения на практике. А на политику Лондона он никак влиять не может, его полномочия главы государства — чисто церемониальные. Когда он еще был принцем, то любил писать письма в различные инстанции на всякие темы, от гомеопатии до экологии и архитектуре. Про него тогда иронично говорили, что он в каждой бочке затычка, поскольку конституция не позволяла ему так себя вести», — заключила Ананьева.

После того как принц стал королем Карлом III, в Британии опасались, что он будет проявлять нехарактерную для монарха активность, отметила в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

«Но прошедший год показал, что король остался верен традиции — монарх выполняет исключительно церемониальные функции. В этом пока главный итог деятельности Карла III», — рассказала Годованюк.

Чем владеет Карл III

Как отмечает издание Time, Карл III унаследовал после смерти королевы состояние в $500 млн в виде инвестиций и частных поместий Елизаветы II. Он также владеет землями и недвижимостью, стоимость которых, по оценкам Forbes, $24 млрд. Старший сына короля Уильям тоже стал миллиардером: он унаследовал герцогство Корнуолл площадью 130 тысяч акров (или примерно 52 тыс. гектаров) земли на юго-западе Англии. Их оценивают в $1,2 млрд.

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