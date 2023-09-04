Принц Уильям опередил короля Карла III по популярности в Британии Опрос YouGov: популярность принца Уильяма в Британии составила 74%

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям

Сын короля Карла III принц Уильям признан самым любимым членом королевской семьи в Великобритании, пишет Daily Express со ссылкой на данные британской исследовательской компании YouGov. По данным издания, популярность наследника британского престола составила 74%, тогда как его отцу доверяют всего 60% опрошенных. Карл III занял лишь четвертую строчку в рейтинге.

За принцем Уильямом следуют дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна и Кейт Миддлтон. Они заняли второе и третье места в списке самых популярных людей королевства. Младший брат Карла III принц Эдвард занимает пятое место, к нему относятся положительно 54% британцев. Далее в списке значится королева Камилла, ее поддерживают 47% респондентов, — сообщает издание.

Самые низкие рейтинги доверия у принца Гарри и Меган Маркл (24%) и среднего брата Карла III принца Эндрю (6%), у всех троих отрицательный рейтинг выше положительного, говорится в опросе.

Ранее сообщалось, что принц Уильям возглавил рейтинг общественного доверия жителей США, опередив Байдена и Трампа согласно последнему опросу американского института общественного мнения Gallup. Наследник британского престола был назван наиболее вероятным кандидатом на роль лидера США, ему отдали голоса 59% опрошенных. Респонденты заявили, что хотели бы видеть Уильяма в качестве объединяющей силы демократов и республиканцев.