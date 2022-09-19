Королева заказала волынки: Елизавета II не хотела скучных похорон Вся Британия взяла отгул на целый день, чтобы проводить Ее Величество в последний путь

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самой везучей жительницей Британии стала служащая Королевских ВВС Крисси Хири из небольшого английского городка Мелтон-Моубрей. Именно за ней закрылся проход многотысячной очереди, растянувшейся на километр, в Вестминстер-холл, где с прошлой среды проходило всенародное прощание с Елизаветой II. Миссис Хири была последней, кому накануне в воскресенье, в 22:40, выдали заветный браслет — пропуск к королевскому гробу. Все, кто стоял позади нее (в том числе люди, которые пришли со своими стульями, пледами и даже спальными мешками, приготовившись ждать всю ночь), были не на шутку разочарованы, пишет The Guardian. Наутро, 19 сентября, наступил день государственных похорон монарха с участием 500 иностранных гостей — королей, президентов и других высокопоставленных лиц почти со всего мира. Известно, что еще при жизни Ее Величество сделала распоряжения насчет предстоящей траурной церемонии. В частности, она не хотела «долгих, скучных служб» и определила, какие молитвы и музыка должны звучать над гробом.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Смолкни, Британия...

Последний раз государственные похороны проводились в Британии в 1965 году, когда скончался бывший премьер-министр сэр Уинстон Черчилль. Однако СМИ признают, что с проводами Елизаветы II по масштабу не сравнится ни одно мероприятие. В понедельник в королевстве ввели режим чрезвычайной ситуации. Все подданные взяли отгул, закрылись школы и университеты, пабы и магазины. В лондонском аэропорту Хитроу отменили больше ста рейсов — во-первых, из-за прилета множества ВИП-бортов накануне, а во-вторых, «чтобы гул самолетов не мешал похоронам королевы».

Полицейские, спецслужбы и антитеррористические подразделения координируют, возможно, крупнейшую операцию по обеспечению безопасности, которую когда-либо проводил Лондон. По словам представителя полиции, задача «чрезвычайно сложна» и не похожа ни на что в истории города — даже на платиновый юбилей королевы (70-летия на троне. — NEWS.ru) в июне этого года или на Олимпийские игры в 2012-м. Были созданы километровые заграждения, в небо подняты беспилотники, на улицах развернуты мотоциклетные эскорты, конная полиция, кинологические отряды. Более 10 000 стражей порядка призваны обеспечивать порядок. На крышах размещены снайперы, — пишет Spiegel online.

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Накануне в британскую столицу прибыли монархи и члены королевских семей Европы, Азии и Ближнего Востока, включая императора Японии Нарухито и его супругу императрицу Масако (это их первая поездка за рубеж после восшествия на престол в 2019 году), короля Иордании Абдаллу II с королевой Ранией и датскую королеву Маргрете II, которая на прошлой неделе отметила 50-летие на троне, но не смогла как следует его отпраздновать из-за смерти Елизаветы II, своей троюродной сестры. Среди ВИП-гостей — президент США Джо Байден с супругой Джилл, которые прилетели в Британию еще в субботу, французский глава Эммануэль Макрон (в Елисейском дворце заявили, что его поездка на похороны знаменует «нерушимую связь Франции и Британии» и дань памяти «вечной королеве»), президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Италии Серджо Маттарелла, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его коллеги из Бразилии, Израиля, ЮАР. Также в Лондон прилетела первая леди Украины Елена Зеленская.

Как всегда в подобных случаях, СМИ гораздо больше интересовались не теми, кто приехал в Лондон, а теми, кто отсутствовал на похоронах. Вопреки предположениям, наследный принц и фактический правитель Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман все-таки получил приглашение (из-за чего возмутились правозащитники, припомнившие дело журналиста Джамаля Хашогги), однако он остался в Эр-Рияде, отправив в Лондон вместо себя другого принца из династии Саудов. Китай на похоронах представлял не Си Цзиньпин, но вице-председатель КНР Ван Цишань. Те государства, с которыми у Британии «особенно напряженные отношения», позвали на уровне послов — Иран, Никарагуа и Северную Корею. Наконец, приглашений не получили вовсе Россия, Белоруссия, Сирия, Венесуэла, Мьянма и управляемый «Талибаном» (организация запрещена в РФ как террористическая) Афганистан.

Веселый Байден и грустный волынщик

Вся церемония была заранее расписана по часам и даже минутам. В 06:30 утра понедельника официально завершилось «лежание в покое» — народное прощание с гробом королевы в Вестминстер-холле (старейшей части парламента), после чего его торжественно положили на лафет, который 98 моряков отвезли в Вестминстерское аббатство. Это относительно молодая традиция — со времен похорон королевы Виктории в 1901 году, когда упряжка лошадей подвела. Именно тогда моряки пришли на выручку и дотянули лафет до места панихиды.

Фото: Larissa Schwedes/dpa/Global Look Press

Королевская семья, включая нового короля Карла III, его сестру принцессу Анну, сыновей Уильяма и Гарри, по традиции пешком шла за гробом, задрапированным королевским штандартом, увенчанным короной, скипетром и державой, а также украшенным вереском и георгинами из королевского сада в шотландском поместье Балморал, где скончалась Елизавета II. На службе, которая началась в 11 утра под 70-метровыми сводами готической церкви Святого Петра в Вестминстере, присутствовали и правнуки королевы, дети Уильяма и Кэтрин — девятилетний принц Джордж и семилетняя принцесса Шарлотта. Они были тихие, серьезные и шептали молитвы.

Зато в явно приподнятом настроении в Вестминстерское аббатство прибыл Джо Байден. Камеры запечатлели американского президента, пересекающего порог церкви с довольной светской улыбкой. Кстати, он был единственным, кто проигнорировал настоятельную просьбу принимающей стороны и приехал через весь Лондон на своем бронированном лимузине, в то время как других глав государств подвозили автобусами. На церемонии были замечены бывшие премьеры Ее Величества — Борис Джонсон, Гордон Браун и Тони Блэр. Их преемница Лиз Трасс, которой повезло получить благословение королевы за два дня до ее кончины, произнесла небольшую речь.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заупокойные молитвы читались не больше часа, после чего вся Британия в полдень на две минуты замерла в молчании. Сама королева еще при жизни распорядилась взять традиционный молитвенник 1666 года за основу литургии, не предполагающий ее затягивания.

Елизавета II не любила длинных, скучных служб, — рассказал бывший архиепископ Йоркский и пожизненный пэр Джон Сентаму, пообещавший провести «панихиду, согревающую сердца».

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

А еще Ее Величество заблаговременно распорядилась насчет музыки, которая должна звучать на ее отпевании. Известно, что Елизавета II была поклонницей волынок, и последние аккорды в церемонии исполнил личный волынщик монарха (должность была учреждена королевой Викторией в 1843 году) майор Пол Бернс — 17-й на этом посту.

Выступление волынщика в Вестминстере было личным желанием королевы. Она при жизни помогла спланировать похоронные церемонии и внесла в них некоторые личные штрихи, — пишет Spiegel online.

Над королевским гробом прозвучала старинная погребальная песня «Спи, дорогая, спи» («Sleep, Dearie, sleep»), несколько произведений британских композиторов-романтиков XX века. Отдельно органисты исполнили 23-й псалом «Господь, мой пастырь», который Елизавета II очень любила. Кстати, это была одна из песен на ее свадьбе с принцем Филиппом в 1947 году. Теперь они вместе будут лежать в фамильном склепе.

Таинственный гроб и сломанный жезл

Возле триумфальной арки Веллингтона около Гайд-парка королевский гроб переложили с лафета на катафалк, и траурный кортеж отправился в последний путь, взяв курс на Виндзорский замок — до него от центра Лондона около 30 километров. Подданные, стоявшие вдоль трассы по всему маршруту, в последний раз приветствовали свою королеву. В резиденции Виндзоров в 19:30 по местному времени пройдет уже частное семейное отпевание Елизаветы II в часовне Святого Георгия.

Фото: IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press

Кстати, британские журналисты кое-что узнали о королевском гробе, который пришлось нести на своих плечах восьмерым носильщикам — и это не случайно. Сделан он из редкого английского дуба (чаще используется американский), а обит свинцом. Оказывается, свинцовая облицовка традиционно используется для саркофагов королей, ибо она «герметична, не пропускает влагу и способствует более долгой сохранности тела». Однако тайна происхождения гроба, в котором хоронят Елизавету II, до конца не раскрыта. Известно, что он был изготовлен более 30 лет назад. Дело в том, что с 1991 года лондонская фирма «Левертон и сыновья» стала официальной ритуальной компанией, обслуживающей королевскую фамилию. Однако к тому времени гроб для Елизаветы II уже был готов, «и никто не мог сказать, откуда он взялся». У него особо прочные латунные ручки и крышка, способная выдержать скипетр, корону и державу.

Во время погребения эти символы королевской власти снимут с гроба и поместят на алтарь, чтобы позже отправить в Лондонский Тауэр, где хранятся драгоценности монархов. А перед тем как гроб с телом Елизаветы II опустят в королевский склеп, лорд-камергер (сейчас эту должность занимает бывший шеф разведки Эндрю Паркер) торжественно сломает свой служебный жезл и положит его на гроб — в знак окончания своей верной службы королеве. Ну, а Елизавета II окончательно завершит служение британской нации, обретя последний покой рядом с королевой-матерью, своим отцом, сестрой.

Принц-консорт Филипп, чьи останки хранятся в королевском склепе с момента его смерти в прошлом году, также будет похоронен в часовне рядом с супругой. Всю жизнь он обязан был по протоколу находиться на полшага позади королевы, а она называла его своей опорой. В последние дни королевские биографы написали немало слов о том, что Елизавета II, прожившая невероятную жизнь, могла бы прожить ее совсем иначе — как частный человек, и это, пожалуй, единственная привилегия, которой она была лишена. Однако самое главное — любовь — ей не пришлось приносить в жертву короне. И корона отплатила ей тем же.

Когда королева путешествовала по стране в свой золотой юбилей, ее везде встречали восхищенные подданные. «Эти толпы действительно собрались ради меня?» — спросила она. Думаю, сейчас она задается тем же вопросом, — так прокомментировала трансляцию бывший пресс-секретарь Елизаветы II Элис Андерсон.

Невероятные всенародные похороны Елизаветы II, самой любимой из королев, вошли в историю британской монархии, которая теперь открывает новую страницу.