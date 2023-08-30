На Netflix вышел сериал «Сердце непобежденного» c принцем Гарри

Фото: Paul Marriott via www.imago-imag/Global Look Press

Принц Гарри

Сын короля Карла III принц Гарри стал героем документального сериала «Сердце непобежденного», который вышел 30 августа на платформе Netflix, пишет Daily Express. Фильм рассказывает об участниках «Игр непобежденных» — спортивных соревнований для военнослужащих, получивших ранения в бою. Гарри выступил в качестве исполнительного продюсера сериала, а также снялся в нем в качестве актера. Он назвал главной целью соревнований помощь в выздоровлении соддат.

В пятисерийном сериале оскароносные режиссеры Орландо Фон Айнзидель и Джоанна Натасегара следят за конкурентами, организаторами и даже самим Гарри во время проведения Игр Непобежденных в Гааге в 2020-м, которые из-за пандемии COVID-19 пришлось отложить до весны 2022 года, — пишет издание.

Сериал станет частью многомиллионного контракта Гарри и его супруги Меган Маркл с Netflix.

Ближайшие «Игры непобежденных» пройдут в Дюссельдорфе с 9 по 16 сентября. Ожидается, что помимо Гарри в них примет участие Маркл.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его жена купили права на роман Карли Форчун «Встретимся на озере» за 3 млн фунтов. Они планируют спродюсировать фильм на его основе для Netflix.

По сюжету романа главные герои, чья мать погибла в автокатастрофе, встречаются и влюбляются в возрасте около 30 лет. В книге затрагиваются темы, связанные с алкогольной и наркотической зависимостями, о которых принц подробно рассказал в мемуарах «Запасной».