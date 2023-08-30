Сын короля Карла III принц Гарри стал героем документального сериала «Сердце непобежденного», который вышел 30 августа на платформе Netflix, пишет Daily Express. Фильм рассказывает об участниках «Игр непобежденных» — спортивных соревнований для военнослужащих, получивших ранения в бою. Гарри выступил в качестве исполнительного продюсера сериала, а также снялся в нем в качестве актера. Он назвал главной целью соревнований помощь в выздоровлении соддат.
В пятисерийном сериале оскароносные режиссеры Орландо Фон Айнзидель и Джоанна Натасегара следят за конкурентами, организаторами и даже самим Гарри во время проведения Игр Непобежденных в Гааге в 2020-м, которые из-за пандемии COVID-19 пришлось отложить до весны 2022 года, — пишет издание.
Сериал станет частью многомиллионного контракта Гарри и его супруги Меган Маркл с Netflix.
Ближайшие «Игры непобежденных» пройдут в Дюссельдорфе с 9 по 16 сентября. Ожидается, что помимо Гарри в них примет участие Маркл.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и его жена купили права на роман Карли Форчун «Встретимся на озере» за 3 млн фунтов. Они планируют спродюсировать фильм на его основе для Netflix.
По сюжету романа главные герои, чья мать погибла в автокатастрофе, встречаются и влюбляются в возрасте около 30 лет. В книге затрагиваются темы, связанные с алкогольной и наркотической зависимостями, о которых принц подробно рассказал в мемуарах «Запасной».