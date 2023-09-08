В Британии в память о Елизавете II создали самую дорогую в мире монету

Фото: Ост-Индская компания

В Британии Ост-Индская компания создала самую дорогую в мире монету. Ее сделали в память о Елизавете II и выпустили в преддверии первой годовщины смерти монаршей особы, работать над ней начали еще при жизни королевы. Монета под названием «Корона» сделана из золота и инкрустирована бриллиантами, сообщает EADaily со ссылкой на пресс-службу компании.

Как уточняет издание, в центре монеты расположен последний портрет королевы, выполненный из золота в окружении россыпи 6426 бриллиантов, образующих флаг королевства. Для «Короны» потребовалось 3,61 кг золота высшей пробы. Размер монеты примерно равен баскетбольному мечу. Реверс оформлен четырьмя более ранними портретами Екатерины II и шестью монетами с добродетелями.

Компания заявляет, что монета является предметом искусства. Ее примерную стоимость оценили в $23 млн. В Книге рекордов Гиннеса самой дорогой монетой в истории на данный момент значится золотой американский «Двойной орел» 1933 года выпуска номиналом $20, проданный на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке в 2021 году за $18,9 млн.

Биограф королевской семьи Джайлз Брандрет ранее рассказал, что Елизавета II всегда хотела стать комиком или пародистом. По словам писателя, такая неожиданная мечта у нее появилась после знакомства с комедийным актером Джорджем Формби.