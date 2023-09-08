ЦБ выпустил золотую 50-рублевую монету ко Дню города в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк Российской Федерации

Банк России ко Дню города в Москве выпустил в обращение золотую инвестиционную монету «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей, сообщили на сайте регулятора. Монета имеет массу драгоценного металла 7,78 грамма и изготовлена из сплава пробы 999.

Инвестиционная золотая монета <...> имеет форму круга диаметром 22,6 мм. <...> С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. <...> Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством «анциркулейтед». Тираж монеты — до 150 тысяч штук, — говорится в пресс-релизе.

На лицевой стороне монеты изображен российский герб, имеются надписи «Российская Федерация», «Банк России», указаны номинал и дата выпуска. Драгоценный металл обозначен по таблице Менделеева, указана масса в чистоте, стоит номер пробы, есть товарный знак монетного двора. На оборотной стороне нанесено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

В июле ЦБ выпустил серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. На аверсе монеты изображен основатель и лидер группы «Кино» с микрофоном и гитарой на фоне.

Мероприятия по случаю празднования Дня города в Москве пройдут 9 и 10 сентября. Метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать ночью. Помимо того, с 8 по 10 сентября в столице действуют особые условия оплаты проката велосипедов с двумя праздничными тарифами, при которых первые 60 минут пользования будут бесплатными.