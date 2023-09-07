Как будут работать МЦК и метро в Москве в День города: откроют ли ночью

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве 9 и 10 сентября пройдут мероприятия по случаю празднования Дня города. Для удобства жителей и гостей столицы были внесены изменения в график движения транспорта. Что об этом известно?

Как будут работать метро и МЦК 9 и 10 сентября в Москве

Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо в День города не будут закрывать на ночь, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На МЦК до 23:30 интервал движения составит 4 минуты, после — 8 минут. В обычном режиме будут работать и 16 ночных маршрутов наземного транспорта.

«В ночь с 9 на 10 сентября поезда будут ходить без перерыва. Благодаря этому тысячи москвичей и гостей столицы могут строить свои планы, не думая о том, до какого времени работает транспорт», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Ходит ли ночью транспорт в Москве

В Москве действуют 16 ночных маршрутов наземного транспорта. Отправной точкой всех рейсов является станция метро «Китай-город», где каждые полчаса одновременно останавливаются автобусы и после 10 минут ожидания разъезжаются в своих направлениях.

Интервал движения по Садовому кольцу, а также от «Китай-города» до «Сокола» и «Таганской» составляет 15 минут, от «Китай-города» в другие районы — 30 минут. Все остановки на маршрутах (кроме тех, что у метро) — по требованию.

Карта маршрутов ночного наземного транспорта максимально приближена к карте Московского метрополитена.

Цена одной поездки на автобусе точно такая же, как и в метро: 50 рублей за 1 поездку по тарифу «Кошелек» на карте «Тройка».

Фото: mos

Новые тарифы на прокат велосипедов в Москве

С 8 по 10 сентября на все велосипеды городского проката будут действовать два новых тарифа: «День города» — для станционных велосипедов и «День города 2.0» — для электровелосипедов 2.0. Их цена составит всего пять рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Московский велопрокат работает в круглосуточном режиме. Цена доступа к велосипеду составит пять рублей. Выбранный тариф действует 24 часа с момента оплаты. В него входит 60 минут бесплатного пользования, дальше тарификация будет поминутной: на станционные велосипеды — четыре рубля в минуту, на электровелосипеды 2.0 — пять рублей в минуту.

Обладатели билета «Единый» на карте «Тройка» и студенты с картой москвича по-прежнему могут арендовать городские велосипеды бесплатно.

Куда сходить в Москве на День города

В «Лужниках» 9 сентября в 18:00 состоится технологическое шоу с участием певцов, спортсменов и артистов балета. В тот же день с 12 до 22 часов и 10 сентября с 15 до 20 часов пройдут выступления музыкантов на Поклонной горе.

В День города в столичных парках можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах.

«Именно этот вариант набрал больше всего голосов во время проверки системы электронного голосования. В нем приняли участие почти 430 тысяч человек. Москвичи выбирали мероприятия ко Дню города. Пожелание, конечно, выполним. На два дня — 9 и 10 сентября — в парках столицы аттракционы станут бесплатными», — заявил Собянин в своем Telegram-канале.

9 сентября по Москве-реке пройдет парад судов, в котором примут участие более 50 пассажирских бортов разных проектов и годов постройки. Также состоится парад трамваев. Он начнется от депо имени Н. Э. Баумана на Сельскохозяйственной улице. Посетителям предложат бесплатное мороженое и блюда полевой кухни.

На 9 и 10 сентября запланирован парад поездов метро. По Большой кольцевой линии против часовой стрелки будут курсировать разные типы составов — от ретропоезда «Сокольники» до современных «Москва-2020».

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