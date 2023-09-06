Патриарх Кирилл предложил перенести День города Москвы Патриарх Кирилл: День города в Москве стоит отмечать 6 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл заявил, что празднование Дня города в Москве следовало бы перенести на 6 сентября. Он пояснил, что именно в этот день отмечается день памяти митрополита Киевского, Московского и всея Руси Петра, который в XIV веке перенес свою кафедру в Москву. Патриарх отметил, что именно это событие стало основанием, чтобы Москва стала столицей государства, передает РИА Новости.

Не будь святителя Петра, не было бы Москвы как столицы. Обращаюсь ко всем, кто бы мог повлиять на это, — сделайте днем города Москвы день памяти святителя Петра, которому Москва и москвичи должны быть благодарны, что этот град стал столичным, — заявил патриарх.

Он добавил, что князь Юрий Долгорукий сыграл политическую роль в возвышении Москвы, но, по его словам, в те времена без благословения и участия церкви никакой город не смог бы стать первопрестольным.

В январе патриарх Кирилл призывал убрать аборты из списка услуг частных клиник в России, поскольку те нарушают правило «недели тишины» для беременных женщин. А в мае 2022 года он, напротив, предлагал запретить проведение абортов в рамках системы ОМС, за счет бюджета.