Из метро на самолет: что надо знать о новой станции «Аэропорт Внуково»

Фото: NEWS.ru

Станция метро «Аэропорт Внуково»

Мэр Москвы Сергей Собянин 6 сентября запустил две станции Солнцевской линии столичного метрополитена — «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино». Какую пользу это дает горожанам?

В Солнцевскую ветку входят 14 станций от «Делового центра» до аэропорта. Вестибюль остановки «Пыхтино» выполнен в авиационной тематике, а под потолком разместили модель самолета Ту-144. Станцию «Аэропорт Внуково», которая стала первой в России на территории действующего аэропорта, оформили в честь конструкторского бюро Туполева, там можно увидеть информацию о главных разработках организации и их создателях.

Сергей Собянин сообщил, что на Солнцевской линии проживает около 1,5 млн человек. По его словам, строительство было трудным, но люди нуждались в реализации этого проекта.

«Мы достроили одну из самых протяженных линий метро, Солнцевскую ветку, от „Делового центра“ до „Аэропорта Внуково“, для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей, одни из самых глубоких станций в районе „Парка Победы“. Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две — „Пыхтино“ и „Внуково“», — сказал мэр столицы.

Сколько ехать от центра Москвы до аэропорта Внуково на метро

Заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев заявил, что Солнцевская линия позволяет в прямом смысле слова совершить пересадку из метро на самолет.

«Выход из вестибюля станции „Аэропорт Внуково“ соединен с подземным переходом, который приведет пассажиров непосредственно в здание терминала А», — сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.

По переходу жители и гости столицы смогут попасть на железнодорожную станцию Киевского направления «Аэроэкспресс» или выйти к Вокзальной площади, поселку Внуково, а также к остановкам наземного транспорта.

По словам Сергея Собянина, теперь добраться из центра города во Внуково можно за 40 минут. До открытия станций на эту дорогу приходилось тратить не меньше полутора часов на машине.

«Таким образом, от „Делового центра“ до одного из самых крупнейших аэропортов страны — 40 минут. Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт», — сказал мэр Москвы.

Какие еще станции метро откроют в Москве в 2023 и 2024 годах

В 2023 году в столице планируется открытие трех станций Люблинско-Дмитровской линии. Они будут называться «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Этот отрезок ветки начали строить в 2019 году, в 2021-м были проложены все тоннели.

На первый квартал 2024 года назначено открытие станции «Потапово» на Сокольнической линии. Она будет расположена в поселении Сосенское. В том же году ожидается запуск движения на строящейся радиальной линии Московского метрополитена — Троицкой. Длина первого участка с 11 станциями составит 25 км. Он будет включать остановки: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка».

Как возросли цены на жилье у станций «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино»

Минимальная стоимость квартиры рядом с открытыми 6 сентября станциями метро «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино» составляет 4 837 000 рублей за студию площадью 21,7 квадратного метра, сообщает РБК.

Максимальная стоимость первичного жилья — 20,926 млн рублей. За эту стоимость можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 66,4 квадратного метра.

Ближе всего к новым станциям метро находятся жилые комплексы с апартаментами комфорт-класса.

Читайте также:

Из Москвы до СПБ за 2 часа: что известно о новой скоростной ж/д магистрали

Что важно знать об МЦД-3 в Москве: маршрут, тарифы, когда запустят МЦД-4

В России появились трамваи с автоматическим контролем скорости