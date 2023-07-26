Депутатов Госдумы попросили не уходить в летний отпуск Володин призвал депутатов Госдумы отказаться от летнего отпуска ради обсуждения бюджета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал депутатов отказаться от летнего отпуска, сообщает РИА Новости. По его словам, перед парламентариями стоит задача обсудить закон о государственном бюджете, поэтому такой поступок будет правильным. В ходе своего выступления на пленарном заседании Госдумы он также отметил, что вопросы здравоохранения находятся на особом контроле депутатов.

Правильно было бы <...> пожертвовать своими отпусками и заняться обсуждением будущего закона о бюджете, — заявил он.

Вячеслав Володин ранее предложил сократить продолжительность отпусков для депутатов и чиновников. По его мнению, такая необходимость обусловлена «вызовами времени». Спикер Госдумы считает, что отпуска нужно сократить до минимума, положенного по Трудовому кодексу РФ — 28 дней. Сейчас же норма отпуска парламентариев составляет 42 дня, а других госслужащих — до 45 дней.

Депутат Госдумы Петр Толстой ранее заявил, что он не намерен уходить в отпуск. По его словам, это связано с подготовкой к выборам мэра Москвы. В настоящее время Толстой занимает должность главы штаба общественной поддержки действующего градоначальника Сергея Собянина. При этом депутат отметил, что он может позволить себе отдохнуть в выходные дни, например, съездить на рыбалку.