Депутат Толстой рассказал о своих планах на отпуск Депутат Толстой: отпуска не будет из-за выборов мэра Москвы

Фото: ГД РФ

Петр Толстой

Депутат Госдумы Петр Толстой не уйдет в отпуск из-за подготовки к выборам мэра Москвы, об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru. При этом парламентарий не исключил, что, возможно, выберется в выходные на рыбалку.

Отпуска у меня как такового не будет. Я возглавляю штаб общественной поддержки Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. Поэтому буду в столице. Возможно, в выходные съезжу на рыбалку, — поделился Толстой.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нынешних условиях необходимо рассмотреть вопрос о сокращении отпусков депутатов и чиновников до минимума. Он уточнил, что для реализации этой инициативы необходимы поправки в законодательство, в том числе в закон «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы». По словам Володина, «у политиков отпусков не бывает», необходимо брать пример с президента России Владимира Путина, который «всегда на работе».

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко в беседе с NEWS.ru рассказал, что депутаты Госдумы в принципе в отпуска редко ходят, так как единый день голосования в сентябре заставляет их принимать участие в предвыборной кампании. По его словам, предложение Володина о сокращении отпусков депутатов ГД и чиновников основано на определенных ситуациях и событиях, и это форс-мажорная ситуация.