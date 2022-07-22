Володин предложил сократить отпуска депутатов до минимума

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В нынешних условиях необходимо рассмотреть вопрос о сокращении отпусков депутатов и чиновников до минимума, заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, говорится на сайте нижней палаты. Он уточнил, что для реализации этой инициативы необходимы поправки в законодательство, в том числе в закон «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы».

Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ, — сказал Володин.

Он также отметил, что «у политиков отпусков не бывает». По его словам, необходимо брать пример с президента России Владимира Путина, который «всегда на работе».

Тем временем почти половина россиян оказались недовольны тем, как они провели или проводят отпуск этим летом. Об этом свидетельствуют данные опроса портала SuperJob. Отдых не понравился 48% опрошенных респондентов.