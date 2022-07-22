В КПРФ назвали форс-мажором идею Володина сократить отпуска депутатам Глава пресс-службы КПРФ Ющенко о сокращении отпусков депутатов: «Это форс-мажорная ситуация»

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о сокращении отпусков депутатов ГД и чиновников основано на определенных ситуациях и событиях, это форс-мажорная ситуация, заявил в беседе с NEWS.ru глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. По его словам, депутаты Госдумы в принципе в отпуска мало ходят, так как единый день голосования в сентябре заставляет их принимать участие в предвыборной кампании.

У нас в принципе в отпуска мало кто ходит. Если есть возможность неделю проверить свое здоровье, то может быть. А так, когда ввели Единый день голосования в сентябре, то практически ни у кого отпусков нет, потому что предвыборная кампания проходит. Ничего сверхъестественного в предложении Володина нет. Это форс-мажорная ситуация. В данном случае, говоря об этом, Володин имеет свои основания. Для нас никаких неожиданностей нет, если будут сокращенные отпуска, вообще уберут отпуска, у нас их в принципе никогда нет, — подчеркнул Ющенко.

Володин ранее заявил, что в нынешних условиях необходимо рассмотреть вопрос о сокращении отпусков депутатов и чиновников до минимума. Он уточнил, что для реализации этой инициативы необходимы поправки в законодательство, в том числе в закон «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы». По словам Володина, «у политиков отпусков не бывает», необходимо брать пример с президента России Владимира Путина, который «всегда на работе».