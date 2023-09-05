Михалков рассказал, кого хочет видеть мэром Москвы Михалков заявил, что проголосует за Собянина на выборах мэра Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер и актер Никита Михалков во время своего последнего спектакля «12» на сцене Театра Сатиры признался, что проголосует за Сергея Собянина на предстоящих выборах мэра Москвы, которые пройдут с 8 по 10 сентября. Видео с его заявлением опубликовала в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. 77-летний режиссер пояснил, что нынешний столичный градоначальник обещал построить для его труппы Центр театра и кино.

Хочу поблагодарить Театр Сатиры, который нас приютил, пока строится наш театр. Не поймите за агитацию, но я лично буду голосовать двумя руками за Собянина, чтобы было, с кого спросить, если театр не построят, — заявил Михалков со сцены.

Ранее Михалков сообщил, что не будет хвалить новый учебник истории, созданный по поручению Владимира Путина, который поступит в российские школы 1 сентября. По его словам, книга должна «пройти обкатку». При этом Михалков отметил, что учебник подвергся критике заслуженного учителя РФ Тамары Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), что говорит в его пользу.

Также Михалков отметил, что Путин поручил создать новый учебник еще в 2013 году «в рамках логики непрерывной российской истории и уважения ко всем страницам прошлого». Его авторами стали помощник главы государства Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.