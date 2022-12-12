Globe and Mail: ирландцы недовольны наплывом беженцев с Украины Globe and Mail: жители ирландского города Каслбар недовольны наплывом беженцев с Украины

Фото: Frank Hormann/dpa/Global Look Press

Жители ирландского курортного города Каслбар выражают недовольство наплывом беженцев с Украины в условиях, когда поддержка требуется им самим, пишет издание The Globe and Mail. Этот регион весьма популярен среди туристов, однако сейчас многие курорты здесь переполнены из-за перемещенных украинцев.

По данным властей, с февраля в Ирландию прибыли более 62 тысяч украинцев, к концу декабря это число может достичь 72 тысяч. В начале кризиса горожане стремились помочь им, в том числе с помощью пожертвований, однако сейчас количество волонтеров и объем пожертвований значительно сократились. Как полагает неофициальный руководитель по вопросам координации помощи украинцам Лили Лузан, правительство Ирландии не подготовило общество к наплыву беженцев. Местные жители уже беспокоятся из-за переполненных школ и задаются вопросом, почему правительство предлагает такую ​​большую помощь украинцам, когда у местных жителей есть свои нужды.

Мэр Каслбара Майкл Килкойн также заявил, что ирландцы всегда готовы помочь беженцам, однако хотят знать, что представляют из себя беженцы и есть ли у правительства какой-либо план урегулирования миграционного кризиса.

Как долго они здесь пробудут? Если вы размещаете так много людей и не даете нам никаких ресурсов, то вы фактически забираете блага у людей, которые здесь живут, — подчеркнул Килкойн.

Ранее Financial Times сообщила, что страны Евросоюза стали уставать от украинских беженцев из-за роста инфляции и сокращения бюджетов своих стран, а ряд политиков призывают к ужесточению законодательства для борьбы с нелегальными мигрантами. По словам авторов публикации, в ряде стран правительственные программы по поддержке беженцев уже не справляются с ростом числа мигрантов. При этом очередная их волна ожидается уже этой зимой. В Германии уже предложили справиться с создавшейся ситуацией, распределив украинских беженцев по всей Европе.