https://static.news.ru/photo/a4c99d60-d3bb-11e9-bbf4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Разумков Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с вопросом принятия законопроекта об импичменте президента страны нельзя было затягивать. Именно поэтому документ согласовывали в рамках регламента и тех полномочий, которые были делегированы депутатам украинцами.

Таким образом глава парламента прокомментировал заявления фракций «Европейская солидарность» и «Голос» о том, что большинство в Раде во время голосования пренебрегло нормами. Речь идёт о запрете принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что 245 из 423 депутатов Верховной рады Украины поддержали законопроект № 1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». Согласно документу, парламент может начать соответствующую процедуру в том случае, если глава государства совершил государственную измену или другое преступление.