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245 из 423 депутатов Верховной рады Украины поддержали законопроект № 1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». Согласно документу, парламент может начать соответствующую процедуру в том случае, если глава государства совершил государственную измену или другое преступление.

Решение об импичменте может быть принято большинством депутатов конституционного состава Рады. При этом народные избранники не смогут отозвать свои голоса. После включения этого вопроса в повестку дня правительство создаёт специальную комиссию по расследованию факта и обстоятельств совершения президентом преступления.

После принятия решения об импичменте на основании выводов комиссии Рада обращается в Конституционный и Верховный суды. При этом глава государства может пользоваться услугами защитников. В случае если вина политика доказана не будет, председатель парламента должен будет принести ему извинения.

Отставка президента по собственному желанию является основанием для прекращения процедуры устранения на всех её этапах.

Проект поддержали 243 депутата от фракции «Слуга народа», председатель Верховной рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение депутатов Верховной рады законопроект, наделяющий граждан правом законодательной инициативы. Проект документа предлагает внести изменения в соответствующую статью конституции. Инициатива отмечена как неотложная.