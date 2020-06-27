Глава округа Прага-6 переложил вину за снос памятника Коневу на Россию

https://static.news.ru/photo/bb671ea0-b8fb-11ea-88e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/kolarondrej

Глава округа Прага-6 Ондржей Коларж, который отдал приказ снести памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил, что в этом виновата Россия.

Он заявил, что «если бы Россия не начала то, что начала, памятник стоял бы на месте по сей день».

Никто не ставил себе задачу «мы должны снести Конева». Совсем нет. Когда мы сначала сказали русским, что отдадим им памятник, скажем, чтобы он стоял в посольстве, где будет надёжно защищен, то они несколько раз ответили, что это наша обязанность — охранять памятник, — процитировали главу округа Прага-6 «Известия».

Он напомнил, что ранее на памятнике разместили «разъясняющие таблички», которые должны были защитить памятник от вандалов. МИД РФ сообщил, что на этих табличках были размещены спекуляции об участии Конева в подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968 году.

Глава округа Прага-6 также сообщил, что ответ России на снос памятника вызвал широкий резонанс в Чехии: всплыло то, что дед чиновника был связан с гестапо, затем начались акции на месте памятника. Он также добавил, что огорчён реакцией президента Милоша Земана и премьера Андрея Бабиша на снос памятника, но уверен, что жители чешских деревень его поддерживают.

Ондржей Коларж пошутил, что он первый начал волну сносов памятников по всему миру. Однако осудил вандалов из Европы и США, которые портят и сносят памятники.

Как писал NEWS.ru ранее, чешский посол в РФ Витезслав Пивонька сообщил, что ситуация вокруг памятника маршалу Ивану Коневу в Праге станет главной во время консультаций России и Чехии.