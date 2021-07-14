Глава МВД ФРГ отказался считать RT «гибридной угрозой»

Телеканал Russia Today — не гибридная угроза, а телепрограмма, которая действует недружественно в отношении Германии. Об этом сообщил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, передаёт Süddeutsche Zeitung.

Я не друг Russia Today. Но это пропаганда, и это каждый может видеть, — сказал Зеехофер.

Также с подобным заявлением выступил глава бундестага Вольфганг Шойбле. По его словам, через телеканал Russia Today Москва якобы пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями. Шойбле добавил, что данная категория граждан раньше в основном голосовала за консерваторов, а сейчас предпочитает партию «Альтернатива для Германии».

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Китай широко освещали свою помощь другим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его мнению, РФ и КНР с помощью поставок вакцин хотели предъявить ряду стран свои политические требования. Маас считает, что подобные меры следует отвергнуть. При этом конкретных примеров «вакцинной дипломатии» России и Китая глава МИД Германии не привёл.