Глава Минобороны ФРГ рассказал о «четком сигнале» Путину со стороны НАТО Глава Минобороны Германии: НАТО подаст четкий сигнал Путину учениями в Польше

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус

Совместные учения стран НАТО на территории Польши должны стать «четким сигналом», доказывающим президенту России Владимиру Путину, что НАТО не так слаб, как может показаться, заявил телеканалу ARD глава Минобороны Германии Борис Писториус. По его мнению, конфликт на Украине привел к сплочению Североатлантического альянса, а совместные учения продемонстрируют странам Восточной Европы и Прибалтики, что Вашингтон и Берлин придерживаются обязательств по защите членов НАТО.

Это был бы четкий сигнал как НАТО, так и президенту России, — подчеркнул Писториус.

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что диверсию против газопроводов «Северный поток» и "Северный поток - 2" в США обосновали необходимостью заставить Европу и дальше поддерживать НАТО. Другой целью было жесткое принуждение к прокси-войне против Российской Федерации. Однако, по словам журналиста, подрыв «Северных потоков» может иметь противоположный эффект и вызвать распад Альянса.

Между тем глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш предположил, что если бы НАТО дала гарантии, что не примет в свой состав Украину, сегодняшнего конфликта могло бы и не быть. По его словам, ответственность за военные действия на Украине с юридической точки зрения ложится на Россию, тогда как с политической точки зрения «на этот счет могут быть споры».