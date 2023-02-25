Херш предупредил о распаде НАТО после подрыва «Северных потоков» Херш предупредил Байдена о развале НАТО после подрыва «Северных потоков»

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Подрыв «Северных потоков» может иметь эффект, противоположный тому, который преследовал президент США Джо Байден, желающий сохранить единство НАТО. Такое мнение высказал в интервью порталу Western Standart журналист Сеймур Херш. По словам журналиста, Байден начал нечто такое, чего сам не понимает.

Вопрос теперь заключается в том, какая страна первой выйдет из НАТО? — задался риторическим вопросом Херш.

Ранее журналист заявил, что в Белом доме диверсию в Балтийском море обосновали необходимостью заставить Европу и дальше поддерживать НАТО. Другой целью было жесткое принуждение к прокси-войне против Российской Федерации.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в начале февраля опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.

Взрывы случились 26 сентября одновременно на двух российских экспортных трубопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.