В Венгрии рассказали, как НАТО могла предотвратить украинский конфликт Правительство Венгрии: украинский конфликт могли предотвратить гарантии НАТО Москве

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Гергей Гуйяш

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что если бы НАТО дала гарантии, что не примет в свой состав Украину, сегодняшнего конфликта могло бы и не быть. По его словам, которые приводит ТАСС, за военные действия на Украине с юридической точки зрения ответственность ложится на Россию, а с политической «на этот счет могут быть споры».

Если бы НАТО дала гарантии, что Украина не вступит в состав этой организации в долгосрочной перспективе, то <...> [начала российской военной операции] удалось бы избежать или это была бы просто надуманная причина, — считает политик.

Гуйяш также указал на позицию Будапешта, который выступает за прекращение огня и урегулирование конфликта с помощью переговоров. Венгрия по-прежнему не намерена поставлять Украине оружие, добавил он, уточнив, что в Будапеште опасаются третьей мировой войны, угроза которой возрастет, если страны — члены НАТО начнут напрямую участвовать в украинском конфликте.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сторонники разрешения украинского конфликта военным путем являются его противниками. В частности, к этой группе он причислил администрацию США и руководство Евросоюза. Кроме того, Орбан сказал, что в новом политическом сезоне венгерским партиям придется бороться с «провоенными группами интересов».