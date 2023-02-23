Орбан назвал своих противников в связи с боевыми действиями на Украине Орбан: сторонники военных действий на Украине — мои противники

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сторонники разрешения украинского конфликта военным путем являются его противниками. В частности, к этой группе он причислил администрацию США и руководство Евросоюза, передает газета Magyar Nemzet. Кроме того, Орбан назвал своими оппонентами крупные международные компании, извлекающие сверхприбыль в результате санкций и роста цен на энергоносители. Политик сказал, что в новом политическом сезоне венгерским партиям придется бороться с «провоенными группами интересов».

К эти группам принадлежат «выступающие за войну администрация президента США Джо Байдена, брюссельские бюрократы, а также левые партии», которые получают американское финансирование, заявил политик.

Орбан также раскритиковал «международных спекулянтов, желающих нажиться во время войны». Он сообщил, что по итогам прошлого года «мировая нефтегазовая промышленность должна увеличить свою прибыль с $500 млрд до $834 млрд». В том числе, сказал премьер, дополнительные средства получают и венгерские энергетические компании, и игроки на рынке фармацевтики.

Орбан пообещал, что власти страны не станут сидеть сложа руки и наблюдать за получением сверхприбыли. Он заявил, что деньги вернут народу.

Ранее Виктор Орбан сравнил страны Европы с лунатиками на крыше, которые постоянно балансируют на грани войны с Россией. Он добавил, что фактически косвенная война уже идет, так как Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти до отправки «миротворческих войск». Орбан обратил внимание, что Германия, например, начинала с поставок Украине касок.