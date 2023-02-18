Орбан назвал Европу лунатиком на крыше, балансирующим на грани войны с РФ Орбан: Европа в поставках оружия Киеву может дойти и до отправки «миротворческих войск»

Фото: Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил страны Европы с лунатиками на крыше, которые постоянно балансируют на грани войны с Россией. Он добавил, что фактически косвенная война уже идет, так как Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти до отправки «миротворческих войск», передает РИА Новости.

Если ты поставляешь оружие, если ты предоставляешь спутниковую информацию, если ты обучаешь солдат одной из воюющих сторон, если ты финансируешь работу всего государственного аппарата, а против другой стороны вводишь санкции, то что бы ты ни говорил, ты участвуешь в войне, пока что косвенно, — сказал глава венгерского кабмина на международной конференции по безопасности в Мюнхене.

Орбан обратил внимание, что Германия, например, начинала с поставок Украине касок.

Продолжили поставкой не летального оружия. Сейчас отправляем танки, и уже на повестке дня истребители. Скоро мы услышим о так называемых миротворческих войсках, — добавил глава кабмина.

Он подчеркнул, что единственный правильный выход для Венгрии — остаться в стороне от конфликта на Украине, потому что он происходит между двумя славянскими народами» и не является «своим» для венгров.

1 февраля Орбан поставил под сомнение возможность победы Украины в конфликте с Россией, а также ее жизнеспособность как суверенного государства. По его мнению, необходимо убедить Киев как можно скорее перейти от боевых действий к переговорам.

До этого премьер Венгрии заявил, что президент России Владимир Путин не проиграет в конфликте с Киевом, поскольку не может себе этого позволить. Украина же превратится в неуправляемые развалины, поэтому Западу не стоит претендовать на нее как приз. После этого высказывания премьера в МИД Украины заявили, что посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдьярто будет вызван для дачи объяснений.