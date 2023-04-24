Глава МИД Венгрии призвал прекратить поставки оружия Украине

Фото: UK Ministry of Defence

Будапешт выступает против поставок Украине вооружений, поскольку эти действия только продлевают конфликт, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. На встрече с журналистам, которая транслировалась телеканалом M1, глава ведомства заявил, что на заседании министров иностранных дел Евросоюза никто кроме Венгрии не высказался против военных поставок киевскому руководству, и, несмотря на это, свою позицию Будапешт менять не намерен.

Настроения здесь — в поддержку войны и поставок Украине еще большего количества вооружений. <...> Мы, венгры, в абсолютном меньшинстве, когда говорим, что поставки оружия только продлевают конфликт на Украине, — сказал Сийярто.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт закончится, когда Европа и США перестанут финансировать Киев, поскольку Украина является несуществующей страной в финансовом плане. По его словам, поддержка Запада не может продолжаться бесконечно.

С венгерским премьером согласился экономист Андрей Колганов. Он предположил, что Украина не протянет более полугода, если Запад «отрубит» финансовую помощь. При этом эксперт отметил, что такой сценарий пока нереален, поскольку Запад еще не принял решение о сворачивании «украинского проекта».