Глава МИД Польши приехал в Киев для обсуждения ситуации в Донбассе

https://static.news.ru/photo/760a36bc-984d-11eb-908a-96000091f725_660.jpg Збигнев Рау Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Глава МИД Польши Збигнев РАУ срочно приехал в Киев для обсуждения обстановки в Донбассе и «российской угрозы». Об этом сообщил его украинский коллега Дмитрий Кулеба.

Рад приветствовать Збигнева Рау во время его срочного визита в Киев. Важно укрепить стратегическое партнёрство Украины и Польши, поскольку Россия является страной, увеличивающей угрозы безопасности для Украины, Европы и трансатлантического сообщества, — написал Кулеба в Twitter.

Он добавил, что Польша является «давним союзником» и «верным другом» Украины.

Кулеба также пояснил, что встреча с Рау была запланирована на другое время, но из-за обострения обстановки в Донбассе её было решено провести раньше.

Pleased to welcome @RauZbigniew on his extraordinary visit to Kyiv. Important to enhance the Ukraine-Poland strategic partnership as Russia counties to elevate security threats for Ukraine, Europe & the Transatlantic community. Poland is our long-standing ally & trusted friend. pic.twitter.com/TJvQxDqJrk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2021

В последнее время страны Запада неоднократно выражали обеспокоенность по поводу заявлений Киева о якобы наращивании Россией сил в приграничных с Украиной районах. США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречи по Украине, на которой обсудили «рост российской военной активности». Они сошлись во мнении, что следует поддержать «выстраивание потенциала» Вооружённых сил Украины.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения Киева и Запада в адрес России по поводу эскалации в Донбассе дезинформацией и пропагандой. При этом она отметила, что НАТО наращивает свои силы на территории Украины и в Чёрном море у рубежей РФ.