Глава МИД Британии обсудит «российскую угрозу» в Эстонии и Норвегии

Глава МИД Британии Доминик Рааб отправляется в Эстонию и Норвегию для обсуждения «региональной угрозы безопасности, исходящей от России». Также в планах поездки, запланированной на 10 и 11 марта, значатся переговоры по вопросам изменения климата.
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Угроза безопасности, создаваемая Россией, ощущается наиболее остро её соседями. Великобритания намерена стоять плечом к плечу со своими близкими друзьями в северном и прибалтийском регионе, как в военном плане, так и в плане борьбы с дезинформацией со стороны России и с её дестабилизирующей деятельностью в регионе, — отметил Рааб перед поездкой.
В Таллине 10 марта его ждёт встреча с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и переговоры с представителями всех трёх прибалтийских стран.
В Осло 11 марта у Рааба запланированы переговоры с норвежскими министрами, а также с главами МИД Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что возможность введения новых санкций против России рассматривают США и Великобритания. Как сообщает агентство Bloomberg, меры могут варьироваться от ограничений против российских олигархов до «экстремальных шагов» — санкций против суверенного долга РФ. Причины введения новых санкций — якобы использование Россией химического оружия.