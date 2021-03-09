Глава МИД Британии обсудит «российскую угрозу» в Эстонии и Норвегии

https://static.news.ru/photo/663783c0-8137-11eb-b29e-96000091f725_660.jpg Доминик Рааб Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Британии Доминик Рааб отправляется в Эстонию и Норвегию для обсуждения «региональной угрозы безопасности, исходящей от России». Также в планах поездки, запланированной на 10 и 11 марта, значатся переговоры по вопросам изменения климата.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что визит пройдёт накануне публикации правительством доклада по обновленной стратегии Британии в сферах внешней политики, обороны и развития.

Угроза безопасности, создаваемая Россией, ощущается наиболее остро её соседями. Великобритания намерена стоять плечом к плечу со своими близкими друзьями в северном и прибалтийском регионе, как в военном плане, так и в плане борьбы с дезинформацией со стороны России и с её дестабилизирующей деятельностью в регионе, — отметил Рааб перед поездкой.

В Таллине 10 марта его ждёт встреча с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и переговоры с представителями всех трёх прибалтийских стран.

В Осло 11 марта у Рааба запланированы переговоры с норвежскими министрами, а также с главами МИД Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возможность введения новых санкций против России рассматривают США и Великобритания. Как сообщает агентство Bloomberg, меры могут варьироваться от ограничений против российских олигархов до «экстремальных шагов» — санкций против суверенного долга РФ. Причины введения новых санкций — якобы использование Россией химического оружия.