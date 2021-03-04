Bloomberg: США и Британия могут предпринять «экстремальные шаги» против РФ

Возможность введения новых санкций против России рассматривают США и Великобритания. Как сообщает агентство Bloomberg, меры могут варьироваться от ограничений против российских олигархов до «экстремальных шагов» — санкций против суверенного долга РФ.
Причины введения новых санкций — якобы использование Россией химического оружия. Агентство
На фоне публикаций Bloomberg курс рубля резко ослаб на рынке Forex. Сообщается, что он потерял около 1%, его стоимость составляет 74,7 рубля за доллар.
Ранее Кремль заявил, что РФ давно уничтожила всё имеющееся химическое оружие. Об этом писал NEWS.ru.