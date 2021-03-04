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Bloomberg: США и Британия могут предпринять «экстремальные шаги» против РФ

02:31, 05 марта 2021 12
Фото: Evan Golub/Global Look Press

Возможность введения новых санкций против России рассматривают США и Великобритания. Как сообщает агентство Bloomberg, меры могут варьироваться от ограничений против российских олигархов до «экстремальных шагов» — санкций против суверенного долга РФ.

Причины введения новых санкций — якобы использование Россией химического оружия. Агентство пишет, что власти Великобритании будут настаивать на том, чтобы ОЗХО продолжала оказывать давление на Россию в том, чтобы та предоставила ответы по использованию запрещённых веществ. В ближайшие недели Лондон намерен обсуждать с ключевыми европейскими партнёрами, включая Францию и Германию, возможные новые меры против РФ.

На фоне публикаций Bloomberg курс рубля резко ослаб на рынке Forex. Сообщается, что он потерял около 1%, его стоимость составляет 74,7 рубля за доллар.

Ранее Кремль заявил, что РФ давно уничтожила всё имеющееся химическое оружие. Об этом писал NEWS.ru.

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