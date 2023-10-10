Глава МАГАТЭ рассказал об обещании Зеленского по поводу Запорожской АЭС

Фото: Пресс-служба Президента Республики Украины

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично обещал ему не атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), пишет британская Guardian. Зеленский также сказал руководителю организации, что «все остальные варианты находятся на рассмотрении».

Зеленский лично заверил меня, что они (ВСУ. — NEWS.ru) не будут напрямую бомбить или обстреливать ее (ЗАЭС. — NEWS.ru), — цитирует главу МАГАТЭ издание.

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что спецназ пытался трижды атаковать и захватить ЗАЭС. По его словам, все наступательные действия, в которых участвовали и иностранцы, были отражены российскими силами. Минобороны РФ сообщало, что в непосредственной близости от ЗАЭС были обнаружены неразорвавшиеся снаряды. Боеприпасы нашли при ротации инспекторов МАГАТЭ.

Запорожская атомная электростанция может быть перезапущена уже в 2024 году, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он отметил, что сейчас российские специалисты успешно удерживают безопасность станции, варианты запуска ЗАЭС будут рассматриваться в ближайшее время.

Запорожская АЭС является самой крупной атомной электростанцией в Европе. Она расположена в городе Энергодаре, включает в себя шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. С конца февраля 2022 года контролируется российскими военными. Из соображений безопасности в сентябре 2022 года работа всех реакторов была приостановлена. На сегодняшний день ЗАЭС не генерирует электроэнергию, однако два реактора находятся в режиме «горячей остановки».