К максимальному политическому и экономическому давлению на Москву с целью прекращения «бомбардировок гражданского населения» в Сирии призвал представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС), председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.
Если преступления продолжатся, в отношении России должны быть введены санкции, — заявил политик в разговоре с Bild.
Он назвал «отвратительным преступлением» «прицельную бомбардировку гражданских лиц российскими ВВС». Рёттген отметил, что позиция, которую в данной ситуации заняли страны Запада, позорна.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российские и сирийские войска в нападении на мирных жителей провинции Идлиб. Турецкий лидер считает, что удары Москвы и Дамаска нацелены на гражданское население, а не на террористов. Политик отметил, что его войска намерены вытеснить сирийские за пределы наблюдательных пунктов до конца февраля, писал NEWS.ru.