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Президент Украины Владимир Зеленский на очередном саммите лидеров стран «нормандского формата» будет настаивать на создании рабочей группы для рассмотрения вопроса по передаче государству контроля над границей с Россией на территории Донбасса. Об этом во вторник, 18 февраля, журналистам сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Он отметил, что во время последней на данный момент встречи в «нормандском формате», которая прошла в Париже, лидерам государств удалось достичь соглашения по семи различным позициям. Однако в этом списке...