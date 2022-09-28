Глава Херсонской области попросил Путина принять регион в состав России Глава Херсонской области Сальдо попросил Путина принять регион в состав России

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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением принять Херсонскую области в состав страны в качестве нового субъекта, обращение опубликовано в официальном Telegram-канале Сальдо. Он отметил, что жители области сделали свой исторический выбор и решили вернуться в состав России.

Я как глава Херсонской области на основании волеизъявления жителей нашего региона обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом, — говорится в обращении.

До этого сообщалось, что жители ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. В ДНР за присоединение к РФ высказались 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала, что порядок вхождения новых регионов в состав России будет аналогичен опыту присоединения Крыма и Севастополя. По ее словам, после принятия декларации о независимости Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР будут заключены договоры между ними и Россией об образовании новых субъектов, которые закрепят федеральным конституционным законом.