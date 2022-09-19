Глава ГБ Польши потребовал пояснений слов Шольца о пересмотре границ Глава Госбезопасности Польши Солох потребовал от ФРГ пояснений слов Шольца о пересмотре границ

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Олаф Шольц

Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал от Германии пояснений слов Олафа Шольца о возможном пересмотре границы между двумя странами, прозвучавших после очередных требований репарации с польской стороны. По его словам, которые приводит РИА Новости, заявление канцлера ФРГ Шольца подрывает доверие к правительству Германии и может вызвать «самые плохие ассоциации».

Мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что «это мы, это я, это правительство — являемся гарантией того, что этот вопрос (репараций. — NEWS.ru) не будет подниматься», — добавил он.

Ранее нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причиненный стране в ходе Второй мировой войны. За принятие документа проголосовало подавляющее большинство парламентариев.

Кроме того, была принята поправка к документу, в которой говорится о том, что Польша «никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации». Авторы поправки отмечают, что данные потери требуют подсчета и оценки, что станет основой для принятия соответствующих мер в отношении РФ.

После этого немецкий канцлер намекнул на пересмотр границ между двумя странами, отметив, что ему не хотелось бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ».