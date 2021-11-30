Глава Европейского энергосообщества высказался о цене на газ для Сербии

Руководитель Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) Янез Копач в интервью газете «Политика» назвал цену на российский газ, установленную для Сербии в размере $270 за куб. м, «невероятной» в сегодняшних условиях. По его мнению, так Белград защитил себя от влияния мирового энергетического кризиса.

Цена в $270 невероятно низкая в сегодняшних условиях. Вероятно, ни один покупатель газа из России в настоящий момент не имеет более благоприятной цены, она сильно ниже рыночной. Господин Александр Вучич сделал невероятно удачный ход для сербских потребителей газа и для своей репутации, в любом случае Сербия такой ценой защищена от бури мирового энергетического кризиса, — подчеркнул Копач.

Глава ЕЭС также высказал надежду на то, что после апреля 2022 года рыночные цены на газ снизятся. Он также предложил, чтобы доступ к «Балканскому потоку» имела не только Россия, но и другие поставщики газа. Также Копач оценил возможность строительства АЭС в Сербии, о котором велись переговоры между Белградом и Москвой.

Строительство АЭС — трудная задача, продолжается много лет, очень дорогая, и для неё необходимы инженерные знания, которые существовали в Югославии, но которых на этих территориях давно нет. Возможно, реальнее думать о малых модульных реакторах, хотя эта технология пока недостаточно развита, — отметил Копач.

Кроме того, глава организации сообщил о том, что срок его мандата на посту главы ЕЭС истёк. При этом он уклонился от ответа на вопрос по поводу того, что его сменит представитель Польши.

Ранее президент РФ Владимир Путин на переговорах с сербским лидером Александром Вучичем заявил, что Россия постарается найти приемлемое для Сербии решение по цене на газ.