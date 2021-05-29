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Глава Европарламента потребовал ужесточить санкции против РФ

06:31, 30 мая 2021
Фото: pixabay.com

Евросоюз должен ужесточить санкции в отношении России. С таким призывом выступил председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли в интервью изданиям медиа-группы Funke.

Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, — заявил Сассоли.

Он отметил также, что ситуация между ЕС и РФ является «очень напряжённой». В этой связи он вспомнил ситуацию с Алексеем Навальным и продолжающийся конфликт на юго-востоке Украины.

Ранее Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация в отношениях с Россией «не улучшается».

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